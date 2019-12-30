|Происшествия
|07.01.2020
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На одном из рынков Иркутска работали семеро незаконных мигрантов
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Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские вместе с сотрудниками ОМОН Росгвардии выявили нарушителей миграционного законодательства. Правоохранители провели рейд на одном из рынков города, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка прошла на рынке по улице Челябинская. Бойцы Росгвардии проверили 16 иностранцев из ближнего зарубежья, а также Вьетнама и КНР. Семеро из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства и незаконно трудятся в Иркутской области.
– За несоблюдение правил въезда на территорию Российской Федерации и предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет, нарушители были привлечены к административной ответственности, – сообщает пресс-служба ведомства.
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