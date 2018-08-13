На Ольхоне перевернулся УАЗ-«буханка» с пьяным водителем

Ольхонский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон 10 августа столкнулись УАЗ-«буханка» и квадроцикл. Пострадали водитель и пассажир мотовездехода и пассажир отечественного внедорожника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел на 156-м километре автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир. Установлено, что 46-летний водитель УАЗа был пьян.

Момент столкновения на видео из соцсетей

Стоит отметить, что это далеко не первое ДТП с УАЗами на Ольхоне. Так, например, напомним, 4 августа на острове перевернулся автомобиль с туристами из КНР. Травмы получили семь человек. Водитель, к слову, был трезв, уточнили Телеинформу в пресс-службе регионального ГИБДД.

Между тем, всего с 10 по 13 августа инспекторы ГИБДД в регионе выявили 176 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде. Среди них девять человек попались на повторной пьяной езде, им грозит уголовное наказание.