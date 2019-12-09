На переезде в Куйтунском районе за одно утро случилось два ДТП

Куйтунский район, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 8 декабря на железнодорожном переезде у поселка Тулюшка в Куйтунском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в 10:35 на переезде столкнулись грузовой автомобиль и УАЗ. Через некоторое время на том же участке произошла авария с участием большегруза.

Предварительно известно, что в результате ДТП никто не пострадал, на месте работает экипаж дорожной полиции.