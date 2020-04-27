На перегоне «Чуна-Изыкан» под колесами товарняка погиб парень, заговорившись по мобильнику

Чунский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе проводится доследственная проверка по факту гибели местного 21-летнего жителя на перегоне «Чуна – Изыкан» ВСЖД. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, 19 апреля житель Чунского района, разговаривая по мобильному телефону, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Пропуская перед собой железнодорожный состав, молодой человек не заметил идущий по соседнему пути грузовой поезд, в границах которого он стоял. Локомотивная бригада грузового поезда применила экстренное торможение и предупреждающие звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.