Слюдянский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На поиски пропавшего туриста в Слюдянском районе отправили вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сначала на поиски 58-летнего мужчины отправили группу из шести спасателей Байкальского и Южного поисково-спасательных отрядов Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудников полиции. Затем 7 сентября к ним присоединились сотрудники пожарно-спасательной части №52, опергруппа МВД и волонтеры. Всего на поиски туриста вышли 24 человека.

Так как до сих пор мужчину не удалось обнаружить, 9 сентября из Иркутска отправили вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, в Слюдянском районе уже несколько разыскивают Юрия Владимировича Яковлева, который рано утром 5 сентября ушел в горы в район пика Черского и до настоящего времени не вернулся. Скайраннер должен был за день пройти до южного подножия горы, где расположено озеро Сердце, и вернуться домой. Поэтому мужчина был легко одет и при себе у него был рюкзак с провизией на один день.