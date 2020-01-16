На полмиллиона рублей оштрафовали братчанина за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, который попытался дать взятку инспектору ДПС.

Инцидент случился 28 января 2019 года на участке с 216-го по 217-й километр федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Братске. Мужчина проехал на красный свет светофора. Когда его остановил инспектор ГИБДД, чтобы составить административный протокол, братчанин решил откупиться от него. Предложенные 30 тысяч рублей дорожный полицейский не взял и сообщил о факте дачи взятки в правоохранительные органы.

Братчанину назначено наказание – штраф в размере 500 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба суда, в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены фактическое признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, наличие матери-инвалида второй группы и брата-инвалида детства, осужденный обеспечивает за ними уход, а также ряд положительных характеристик осужденного.