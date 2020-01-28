На пожаре под Ангарском погибла пожилая женщина

Ангарск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На пожаре в Мегете Ангарского городского округа 27 января погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, пожар произошел в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных горели кровля, веранда, произошло частичное обрушение кровли. От огня пострадала площадь 29 квадратных метров.

К тушению спасатели приступили в 17.18, в 17.54 пожар был ликвидирован. В 17.55 в дверном проеме между спальней и залом обнаружили тело погибшей женщины 1952 года рождения. Также они нашли травмированного мужчину 1981 года рождения с резаной раной.