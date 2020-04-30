На пожаре в Аларском районе погибли два человека

Аларский район, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ранним утром 5 мая на пожаре в деревне Егоровская Аларского района погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 4:38 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на улице 2-я Мичурина. По сообщению очевидцев, горел жилой дом, в котором могут находиться люди.

Первой на место прибыла добровольная пожарная команда муниципального образования «Егоровск». Из районного центра были также направлены пожарные подразделения федеральной и областной пожарно-спасательных служб, всего 13 человек личного состава и три единицы техники.

На момент прибытия первого подразделения горел брусовой одноэтажный дом на площади 40 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В 5:15 открытый огонь был потушен. В ходе проливки места пожара под обрушившимися конструкциями дома были найдены погибшие мужчины 35 лет и 51 года.

В результате пожара полностью уничтожен жилой дом, соседние дома спасены от огня. Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину возгорания.

В ведомстве отмечают, что всего за стуки в регионе произошло 23 техногенных пожара. Главным управлением МЧС России по Иркутской области зафиксирован рост гибели людей на пожарах с начала года. Всего в нашем регионе погибли 90 человек. За аналогичный период прошлого года на пожарах погибли 83 человека. Основными причинами пожаров с гибелью людей являются неосторожное обращение с огнем и электротехнические причины. Сопутствующей косвенной причиной гибели людей на пожарах зачастую является состояние алкогольного опьянения. Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что пожаров по этим причинам можно избежать, проявляя бдительность и соблюдая правила пожарной безопасности при эксплуатации различных электроприборов и не превышая нагрузку на электросеть.