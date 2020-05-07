На пожаре в частном доме поселка Большой Луг пострадала семья из трех человек

Шелеховский район, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты установили предварительную причину пожара, произошедшего 7 мая в частном доме поселка Большой Луг Шелеховского района. На пожаре пострадала семья из трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Известно, что мужчина и женщина 37 лет, а также их восьмилетняя дочь находятся в больнице.

– Сообщение о пожаре в частном деревянном доме на улице Широкой в посёлке Большой Луг поступило в пожарно-спасательную службу утром 7 мая. К месту пожара были направлены пожарные расчёты пожарной части №101 областной пожарно-спасательной службы. На момент прибытия пожарных огнём были полностью охвачены дом и гараж с автомобилем. Возле дома были обнаружены пострадавшие. Мужчина получил ожоги, женщина и ребёнок – отравление угарным газом, – сообщает ведомство.

Общая площадь пожара составляла 88 квадратных метров. Был риск, что огонь перекинется на соседние строения. В девятом часу утра открытое горение удалось ликвидировать и не допустить распространение огня.

Дознаватели ГУ МЧС установили примерную картину произошедшего. Утром семья находилась дома. Услышав треск со стороны входной двери и заметив дым, хозяин открыл дверь и сразу же получил ожоги пламенем. Его супруге и дочке удалось выбраться из дома без повреждений, однако женщина и ребенок успели получить отравление угарным газом.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят исследование взятого с места пожара материала и в настоящее время рассматривают две версии возникновения пожара: короткое замыкание и нарушение в работе газового оборудования. Наиболее вероятной причиной является электротехническая.