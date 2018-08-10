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12.08.2018

На севере Иркутской области аварийно сел «кукурузник»: пострадали двое

Нижнеудинский район, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолёта ПО-2 в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 11 августа вечером самолёт ПО-2 следовал по маршруту Нижняя Гутара-аэропорт Кузнецово (Красноярск). На его борту находились один член экипажа и один пассажир. После взлёта самолёт потерял управление и совершил аварийную посадку в лесном массиве вблизи села Нижняя Гутара.

В результате происшествия пилот получил травму ноги, у пассажира повреждена грудная клетка. Пострадавшие госпитализированы в близлежащее медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь.

На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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