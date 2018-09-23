На севере Иркутской области медведь напал на женщину

Усть-Кут, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На 52-летнюю жительницу Усть-Кута напал медведь. Животное подстрелили, тушу отправили в охотхозяйство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл 23 сентября около 10.00 на улице Матросова. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. Как оказалось, женщина сварила корм для своих домашних животных и оставила его в гараже. На запах пищи из леса и вышел дикий зверь.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, убедились в отсутствии по близости людей и приняли решение обезвредить опасное животное. Медицинские работники оказали пострадавшей необходимую помощь, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.