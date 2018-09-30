На севере Иркутской области пропал вертолет

Бодайбинский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбинском районе пропал вертолет Robinson, на борту которого находился один пилот. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

– Подробности инцидента станут известны позже, – пояснили в ведомстве.

Кстати, за последний месяц это уже третье происшествие с вертолетами в Иркутской области. Так, напомним, в Боханском районе 12 сентября вынужденно сел санитарный вертолет, а в Казачинско-Ленском районе 2 сентября разбился вертолет Ми-8, экипаж из трех человек погиб.

Кстати, в конце сентября еще один вертолет Robinson аварийную посадку в республике Саха (Якутия). По предварительным данным, 29 сентября в 27-ми километрах от села Сасыр Момского района Якутии упало воздушное судно с одним пилотом на борту, которое выполняло рейс по маршруту «Среднеколымск-Якутск», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.