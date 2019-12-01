На шелеховской объездной столкнулись легковушка и фура, два человека погибли

Иркутская область, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На объездной дороге Шелехов – Ангарск вечером 29 ноября произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщают в группе ДТП 38.

Как пишут очевидцы, водитель Жигулей, обгоняя по заснеженной обочине джип, потерял управление, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фурой. Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Пассажиры «девятки», две женщины, погибли, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Также в группе сообщают, что на колесах Жигулей была еще летняя резина, из-за чего и произошел занос.