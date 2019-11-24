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25.11.2019

На станции Зима пропал пассажир поезда «Владивосток – Москва»

Зима, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция ищет пропавшего на станции Зима пассажира поезда «Владивосток – Москва».

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, Илгар Теймур Оглы Салимов 1989 года рождения 4 ноября ехал в пассажирском поезде № 001 от станции Петровский завод до станции Екатеринбург. После отправления поезда со станции Зима он пропал.

На станции Зима пропал пассажир поезда «Владивосток – Москва»

ПРИМЕТЫ:

Был одет: куртка-дубленка черного цвета, штаны коричневого цвета, ботинки рыжего цвета, без шапки. На переносице имеется шрам от рассечения.

КОНТАКТЫ:

Людей, что-либо знающих о местонахождении Илгара Теймур Оглы Салимова просят обратиться в дежурную часть Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте либо по телефонам (3952) 50-54-44, 63-26-13.

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