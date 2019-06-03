На территории «Усольехимпрома» случился очередной пожар

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на пожарах в жилом секторе погибли 11 человек, в том числе один ребёнок. Кроме того, 14 человек получили травмы. Всего в мае в регионе произошло 388 бытовых пожаров, сообщает пресс-служба спасателей.