|Происшествия
|03.06.2019
|
|
На территории «Усольехимпрома» случился очередной пожар
|
Усолье-Сибирское, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На промплощадке «Усольехимпрома» ранним утром 3 июня загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 144 кв. м., сообщает пресс-служба спасателей.
Пожар разгорелся около 4.30. На месте работали две единицы техники и семь пожарных.
– Неизвестные положили строительный мусор на первом этаже в двух корпусах, – рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. – Пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что это уже 16 пожар с начала 2019 года на территории предприятия. Предыдущее возгорание зафиксировали в апреле. Пожары на «Усольехимпроме» происходят и после того, как правительство Иркутской области заключило договор с охранным предприятием на ограничение доступа на территорию предприятия. Стоит отметить, что проблема с «Усольехимпромом» находится на повестке уже более 20 лет, но только сейчас дело удалось сдвинуть с мёртвой точки. Промплощадку в марте взяли под охрану до конца года, поскольку её расхищали, при этом пожары продолжают вспыхивать. По последним данным, до конца мая власти Иркутской области должны были получить заключение экспертизы по рекультивации отходов «Усольехимпрома».