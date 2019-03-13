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13.03.2019

На территории «Усольехимпрома» в девятый раз с начала года случился пожар

Усолье-Сибирское, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории бывшего «Усольехимпрома» 13 марта снова случился пожар – уже девятый за последнее время, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На этот раз огонь вспыхнул в кирпичном неэксплуатируемом строении. На втором этаже трехэтажного здания загорелся мусор на площади 60  квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 2:46, огнеборцы прибыли в 2:55. На пожаре работали восемь человек и две автоцистерны. Открытый огонь потушили уже через четыре минуты, последствия ликвидировали еще два часа. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неизвестных. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Фото пресс-службы ГУ МЧС

Между тем, напомним, с начала 2019 года в неэксплуатируемых строениях предприятия зафиксировано уже девять пожаров. Все они связаны с ведением незаконной деятельности на территории промплощадки и нелегальным проникновением неизвестных на частную территорию, заявлял ранее начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

В связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на промплощадке «Усольехимпрома», связанной с выбросом химически опасных веществ в окружающую среду и повреждением действующих систем водоснабжения и электроснабжения города, в Иркутской области введен режим повышенной готовности, а в Усолье-Сибирском – режим чрезвычайной ситуации.

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