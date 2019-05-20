На трассе Ангарск-Тальяны в лобовом столкновении погибла женщина-водитель

Ангарск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На 17 километре автодороги Ангарск-Тальяны 17 мая произошло лобовое столкновение «Хонды ЦРВ» и «УАЗа». В результате погибла 56-летняя женщина за рулём иномарки, сообщает на странице ангарского ГИБДД в соцсети «Инстаграм».

ДТП произошло около 18.30. Женщина-водитель погибла на месте до приезда бригады скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась водителю УАЗа и пассажирке «Хонды».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ангарские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель Предварительно установлено, что 17 мая, около 18 часов 30 минут на 17 километре автодороги Ангарск-Тальяны произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, автомобилей Хонда ЦРВ и УАЗ. В результате происшествия 56-летняя ангарчанка, находящаяся за рулем Хонды погибла на месте, до приезда бригады скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась водителю УАЗа и пассажирке Хонды. На данный момент полицейские устанавливают объективную картину произошедшего. #гибдд #дпс #гибдд_ангарск #дтп #происшествия #иркутскаяобласть #приангарье #мвд38 #собоюдай #правила Публикация от ОГИБДД УМВД России по АГО (@gibdd_angarsk) 17 Май 2019 в 7:00 PDT

Сейчас полицейские устанавливают объективную картину произошедшего.