На трассе Братск-Усть-Илимск «Нива» столкнулась с иномаркой, пострадал маленький ребенок

Братский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На 23-м километре трассы Братск-Усть-Илимск 17 сентября столкнулись «Нива» и Хендэ Соната. Иномарка, в которой находились двое взрослых и полуторагодовалый ребенок, перевернулась, малыш получил сотрясение мозга. Виновник ДТП скрылся, но его задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной версии, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Маленький ребенок, находившийся в иномарке, был пристегнут в детском автокресле, что спасло его от более серьезных травм. Тем не менее малыша госпитализировали.

– Сразу после ДТП водитель «Нивы» оставил свое транспортное средство и скрылся. Сложность в его розыске заключалась в том, что он и еще несколько владельцев до него приобретали машину по договору купли-продажи и не регистрировали сделку в ГИБДД, – заявили в полиции. – Однако группа розыска смогла оперативно установить перечень владельцев машины и определить вероятного виновника аварии.

Им оказался 48-летний житель Усть-Илимского района. В настоящее время решается вопрос о принятии в отношении него правового решения.