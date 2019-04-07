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08.04.2019

На «Усольехимпроме» 8 апреля снова случился пожар – 12-й с начала года

Усолье-Сибирское, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском под утро 8 апреля зарегистрирован очередной пожар в неэксплуатируемом здании «Усольехимпрома». Об этом сообщается в материалах ГУ МЧС по Иркутской области.

Возгорание случилось в 3:35 утра, через 15 минут пожар был локализован, еще через четыре минуты – ликвидирован. От МЧС России работали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Отметим, это уже 12-е возгорание на промплощадке бывшего завода с начала 2019 года. Пожары происходят и после того, как правительство Иркутской области заключило договор с охранным предприятием на ограничение доступа на территорию предприятия. Кроме того, в середине марта суд обязал собственников территории организовать охрану участков. При этом на ряде объектов промплощадки уровень загрязнения ртутью превышает ПДК в сотни, а иногда – тысячи раз. Периодически обнаруживаются емкости с «бесхозными» смертельно опасными веществами. Готовятся сметы для решения проблемы, выделяются деньги, но ничего не происходит.

С 7 февраля 2019 года в регионе указом губернатора Иркутской области введен режим повышенной готовности. Он позволяет задействовать средства из резервного фонда региона на мероприятия, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС, связанные с аварийной ситуацией на территории предприятия-банкрота. Несмотря на это, на «Усольехимпроме» регулярно совершаются преступления. На сессии Заксобрания Приангарья 20 марта начальник ГУ МВД по Иркутской области Андрей Калищук сообщил, что с начала 2019 года возбуждено 13 уголовных дел – по части нарушения правил обращения с экологически опасными отходами, зафиксировано повреждение имущества, девять краж, четыре из которых раскрыты.

В январе 2019 года на выезде с территории «Усольехимпрома» была задержана машина с пятьюстами баллонами с остатками ртути. После этого на территории был обнаружен склад с еще таким же количеством ртутных баллонов. Задержанный автомобиль с его грузом загнали на этот склад и заварили ворота. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения ёмкостей с ртутью.

О том, что промплощадку, заражённую ртутью, расхищают, стало известно несколько месяцев назад. В связи с этим территорию в 2018 году даже брали под военизированную охрану, а в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС. В ноябре стало известно, что по факту расхищения имущества химпредприятий возбуждено несколько уголовных дел, региональные власти заявили о необходимости ежедневного экомониторинга. По последним данным, с площадки «Усольехимпрома» на утилизацию вывезли 1082 баллона с остатками ртути.

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