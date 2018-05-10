На Усть-Илимском водохранилище под лёд провалился лыжник

Усть-Илимский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Усть-Илимском водохранилище во время лыжной прогулки под лёд провалился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о случившемся поступило 9 мая около 11.00 Звонивший мужчина сказал, что предпринимает попытки вытащить из воды друга. После обрыва телефонного разговора связаться с ним больше не удалось. Спасатели отследили звонок и выяснили приблизительные координаты района, откуда он был сделан.

Для поисковых работ было привлечено судно на воздушной подушке «Хивус-10». Группа в составе старших государственных инспекторов по маломерным судам Усть-Илимского инспекторского участка совместно с сотрудниками полиции осмотрела акваторию водохранилища. Следов провала обнаружено не было. Поиски пропавших продолжаются.