|Происшествия
|10.05.2020
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На утро 10 мая в Иркутской области лесных пожаров не зарегистрировано
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Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По состоянию на 11:00 10 мая в лесном фонде на территории Иркутской области пожаров нет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне было ликвидировано одно вновь зарегистрированное возгорание площадью три гектара, не покрытых лесом, в Казачинско-Ленском районе. По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, это возгорание произошло по вине местного населения. В тушении было задействовано девять работников лесной охраны и пять единиц наземной техники.