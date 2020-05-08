На утро 10 мая в Иркутской области лесных пожаров не зарегистрировано

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области опровергли информацию о смерти в одной из больниц Воронежа заключенного из ангарской ИК-15. Несколько изданий, ссылаясь на правозащитника Павла Глущенко, написали, что у мужчины был компрессионный перелом позвоночника, который он получил в ходе бунта в колонии 10 апреля.