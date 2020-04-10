На утро 12 апреля в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара

Иркутская область, 1.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рослесхоз опубликовал традиционный долгосрочный прогноз по пожарной опасности в лесах на 2020 год. В Иркутской области, как обычно, повышенный риск возникновения возгораний приходится на апрель-май, сообщается в документе.