|Происшествия
|12.04.2020
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На утро 12 апреля в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара
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Иркутская область, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации на утро 12 апреля в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара на площади 35 га.
Об этом сообщает Федеральная авиалесоохрана. Пока это самая маленькая площадь пожаров по сравнению с другими регионами, где также начались лесные пожары. Так, в Забайкальском крае огнем охвачено почти 6,7 тысячи га, в Хабаровском крае – 532 га, в Амурской области – 164 га, в Бурятии – 106 га, в Еврейской автономной области – 95 га.