На утро 14 апреля в Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На утро 14 апреля в Иркутской области зарегистрирован один локализованный природный пожар.

Как сообщает пресс-служба губернатора, он обнаружен накануне. Его площадь 12 га нелесной территории в Нижнеудинском районе.

Всего за минувшие сутки, 13 апреля, зарегистрировано три пожара в лесном фонде региона, в том числе два – в Зиминском районе – ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19 га, покрытых лесом, и 21 га нелесной территории.

В тушении всех очагов было задействовано 19 работников лесной охраны и шесть единиц техники.