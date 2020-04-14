На утро 15 апреля в Приангарье не зарегистрировали лесных пожаров

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 14 апреля в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано семь возгораний. Их общая площадь составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га, не покрытых лесом, 32 га нелесной территории.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в тушении всех лесных пожаров были задействованы 53 сотрудника лесной охраны, пятеро работников арендаторов лесных участков и 17 единиц наземной техники.