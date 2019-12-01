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29.11.2019

На выезде из Второго Иркутска иномарка врезалась в тепловоз

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске произошло ДТП – иномарка врезалась в тепловоз. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел утром 29 ноября в Ленинском районе на выезде из Второго Иркутска.

По информации пресс-службы ГИБДД Иркутска, пострадавших в результате ДТП нет, причинен только материальный ущерб.

На выезде из Второго Иркутска иномарка врезалась в тепловоз

Фото из группы ДТП38RUS

В результате аварии заблокирован выезд из микрорайона, объезд возможен только через Жилкино.

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