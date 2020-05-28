На водоемах Иркутской области в мае погибли шесть человек, пятеро пропали без вести

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На водных объектах Иркутской области с начала мая было зарегистрировано восемь происшествий, в результате которых погибли шесть человек, поиски ещё пяти продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Жители населенного пункта Чикан Жигаловского района 25 мая отправились рыбачить. Семейная пара с дочерью 2013 года рождения поплыли на лодке в район старой фермы, находящейся в двух километрах выше по течению реки Тутура. В назначенное время домой они не вернулись, родственники забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники 48 пожарно-спасательной части, полиции, представители администрации Жигаловского района. Утром 26 мая тела погибших были обнаружены. В Чунском районе на озере Мурашовское 3 мая пропал 63-летний мужчина-рыбак. На следующий день его тело было обнаружено. 17 мая в Братском районе на Братском водохранилище был найден погибший, разыскиваемый с 8 мая. Мужчина в тот день вышел в шторм на одноместной гребной лодке на акваторию. 9 мая поступила информация о пропаже на Братском водохранилище двух рыбаков 1958 и 1970 годов рождения, которые также вышли в непогоду на рыбалку. Их поиски продолжаются. В залив Бада Братского водохранилища в Братском районе 15 мая на самодельной гребной лодке ушел 63-летний местный житель. Его поиски положительного результата не дали. В Киренском районе на берегу реки Лена 19 мая обнаружили тело мужчины 1948 года рождения, который выехал несколькими днями ранее на рыбалку на самодельной деревянной лодке. Его тело было поднято со дна. 22 мая в Нижнеилимском районе на Усть-Илимском водохранилище утонул во время рыбалки 62-летний мужчина, а 24 мая в Усть-Удинском районе на Братском водохранилище в заливе Куй за борт резиновой лодки упал рыбачащий с нее 68-летний мужчина. С берега опрокинутую лодку заметил очевидец и сообщил спасателям. Поиски этих двух рыбаков продолжаются. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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