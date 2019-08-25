На ВСЖД 46-летний монтёр получил тяжёлые травмы при ремонте пути

Заларинский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по факту травмирования 46-летнего монтёра пути на ВСЖД возбудило Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Трагедия произошла 11 июня 2019 года на перегоне «Тыреть-Залари». Известно, что мужчина проводил плановые работы по выправке бесстыкового пути. В этот момент он получил травмы от проходящего электропоезда. Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму и различные телесные повреждения, при этом он остался жив. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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