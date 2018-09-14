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14.09.2018

На ВСЖД электромонтёр, упав с опоры ЛЭП, разбился насмерть

Зиминский район, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту гибели 32-летнего электромонтера-линейщика на ВСЖД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днём 20 августа 2018 года при выполнении работ на участке Восточно-Сибирской железной дороги Зима-Делюр 32-летний мужчина упал с опоры линии электропередачи.

В результате происшествия мужчина скончался на месте. Известно, что электромонтёр был работником подрядной организации, выполнявшей электромонтажные работы на железной дороге.

Напомним, ранее в ВСЖД сообщили, что в транспортных происшествиях на Восточно-Сибирской железной дороге с начала 2018 года пострадали 67 человек, 43 из них погибли, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. За аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 65 человек, из которых 38 погибли, включая одного ребёнка.

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