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16.09.2018

На ВСЖД изменится расписание поезда из Северобайкальска в Красноярск

Тайшетский район, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 16 сентября по 3 октября 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге временно изменится расписание пассажирского поезда №347 Северобайкальск-Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Поезд будет отправляться со станции Невельская в 22.00 (вместо 21.59) и прибывать на станцию Акульшет в 22.40 (вместо 22.39), далее действующим расписанием.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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