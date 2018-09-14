|Происшествия
|16.09.2018
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На ВСЖД изменится расписание поезда из Северобайкальска в Красноярск
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Тайшетский район, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 16 сентября по 3 октября 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге временно изменится расписание пассажирского поезда №347 Северобайкальск-Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Поезд будет отправляться со станции Невельская в 22.00 (вместо 21.59) и прибывать на станцию Акульшет в 22.40 (вместо 22.39), далее действующим расписанием.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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