|Происшествия
|28.01.2020
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На ВСЖД после схода вагонов под Ангарском возобновили движение поездов
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Ангарск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД возобновили движение поездов после схода с рельсов 30 вагонов с углем под Ангарском
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, открыто движение по одному пути станции Мегет. Пассажирские поезда следуют по расписанию. На месте схода работает комиссия под руководством и.о. начальника ВСЖД.
Пассажиры задержанного пригородного поезда №7106, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, доставлены до мест назначения автобусом. Пригородные поезда №№6103, 6313 отправлены до станций назначения.