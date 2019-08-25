На ВСЖД с начала года погибли 42 человека

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД с начала года 57 человек получили травмы. Из них 42 человека погибли, сообщает пресс-служба предприятия.

Из общего числа на железной дороге погибли семеро детей. В связи с этим со 2 сентября 2019 года на Восточно-Сибирской магистрали стартует традиционный месячник «Детская безопасность на железной дороге». В течение первых 30 дней учебного года школьникам и студентам средних учебных заведений напомнят правила поведения на железной дороге.

Будут организованы беседы, уроки безопасности, показ тематических мультфильмов, экскурсии и выездные мероприятия, во время которых проводится разъяснительная работа. Особое внимание уделяется травмоопасным участкам железной дороги. В этих местах организуют дополнительные рейды по выявлению нарушителей перехода через пути. Их привлекают к административной ответственности, а также вручают памятки по безопасности и призывают соблюдать правила.

Также с 25 августа года железнодорожники присоединились к оперативно-профилактической акции «Дети и транспорт», которую организует Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте. Ее цель – профилактика правонарушений и предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. До 3 сентября полицейские и сотрудники магистрали будут выходить в совместные рейды, проводить разъяснительную работу.