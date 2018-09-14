На ВСЖД с начала года погибли больше 40 человек

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В транспортных происшествиях на Восточно-Сибирской железной дороге с начала 2018 года пострадали 67 человек, 43 из них погибли, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

За аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 65 человек, из которых 38 погибли, включая одного ребёнка. Чаще всего электротравмы на железной дороге получают именно подростки. Большинство случаев происходит во время игр, при попытке сделать «селфи» и других развлечений. К сожалению, нередко это заканчивается гибелью, тяжелыми травмами, ожогами, говорят на предприятии.

Сейчас сотрудники ВСЖД проводят специальные профилактические уроки для школьников. Старшеклассников одной из иркутских школ пригласили в электротехническую лабораторию Иркутского государственного университета путей сообщения, где на специальных приборах продемонстрировали опасность электрического тока. Урок был организован в рамках месячника «Безопасная железная дорога», который проходит до 27 сентября на всей сети дорог ВСЖД.