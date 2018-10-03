На ВСЖД в 2018 году погибли пять детей

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД за 9 месяцев 2018 года пострадали 13 детей, пятеро из них погибли. В прошлом году за этот период было зарегистрировано шесть случаев, погиб один ребёнок, сообщает пресс-служба предприятия.

В ВСЖД отмечают, что чаще всего несовершеннолетние приходят на железную дорогу ради развлечения и грубо нарушают правила поведения на путях. Расследование ряда транспортных происшествий с детьми показывает, что одной из основных причин получения травм остаётся отсутствие контроля со стороны родителей за местонахождением детей.

Напомним, последний несчастный случай произошёл 1 октября. На перегоне Новобратск-Тепловая ВСЖД под колёса одиночного локомотива попали двое детей. Один погиб на месте, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В связи с участившимися случаями гибели детей на ВСЖД проходит декадник, включающий в себя ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев. Это рейды в местах несанкционированного перехода железнодорожных путей, уроки безопасности в школах, раздача материалов о правилах безопасного поведения на железной дороге и другие профилактические акции для детей и подростков.