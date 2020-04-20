|Происшествия
|21.04.2020
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На жителя деревни Карлук Иркутского района завели уголовное дело за незаконное хранение оружия
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Иркутский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия возбудили в отношении жителя деревни Карлук Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Нарушителя требований уголовного законодательства выявили в ходе совместного рейдового мероприятия, проведенного сотрудниками Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны и Росгвардии.
Установлено, что весной 2018 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, незаконно приобрел у неустановленного лица пятизарядный нарезной спортивно-охотничий карабин «ТОЗ-18», изготовленный заводским способом, и незаконно хранил и носил огнестрельное оружие с момента приобретения до изъятия сотрудниками полиции.