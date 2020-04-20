На жителя деревни Карлук Иркутского района завели уголовное дело за незаконное хранение оружия

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области всё чаще попадаются на крючок кибермошенников. Суммы, которые аферистам удалось «увести», с каждым годом становятся всё больше. Если в 2017 году это было 50 млн рублей, то в 2019 году – уже 120 миллионов. О том, как не попасть на крючок мошенника и каков портрет среднестатистической жертвы афериста – в материале Телеинформа.