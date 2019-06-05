Начальник почтового вагона в Иркутске украл несколько посылок с техникой из перевозочных мешков

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завели уголовное дело на начальника почтового вагона, который в почтово-багажном поезде вскрыл несколько перевозочных мешков и украл оттуда пять сотовых телефонов, видеокамеру и рыболовный спиннинг.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, о нарушении целостности упаковок почтовых отправлений, прибывших на станцию Иркутск-Пассажирский, заявили сотрудники Почты России, которые и обнаружили этот факт. Посылки должны были доставить жителям областного центра.

Позднее полицейские выяснили, что к инциденту причастен 32-летний житель Иркутска, который признался в хищении. Украденные вещи нашли у него дома. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.