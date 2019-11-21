Начальника отдела уголовного розыска полиции Иркутска уволят за взятку

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с управлением ФСБ России по Иркутской области выявили факт получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Подозреваемый, занимающий должность начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Иркутска задержан. По данному факту СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, – сообщают в ведомстве.

По результатам служебной проверки принято решение уволить сотрудника за совершение поступка, порочащего честь сотрудника отдела внутренних дел.