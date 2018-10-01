Начата доследственная проверка по факту падения вертолета в Бодайбинском районе

Бодайбинский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту падения вертолета «Робинсон» Р-44 в Бодайбинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по предварительным данным, днем 1 октября в реку Витим упало воздушное судно, которое вылетело с посадочной площадки «Березовая». Установлено, что вертолет принадлежит местной артели старателей. На борту находились пилот и пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Работы по поднятию вертолета запланированы на 2 октября.