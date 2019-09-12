Надругавшегося над школьницей 15-летнего ангарчанина посадили под домашний арест

Ангарск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Ангарский городской суд 13 сентября избрал меру пресечения 15-летнему подростку, обвиняемому в надругательстве над 10-летней школьницей. Он помещен под домашний арест, сообщает пресс-служба суда. Напомним, инцидент произошел 6 сентября в 19.30 в одном из подъездов дома в 13 микрорайоне Ангарска. По предварительным данным, неизвестный молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего скрылся с места преступления. Ориентировку на злоумышленника дали 10 сентября, а на следующее утро был задержан 15-летний подросток. В нем девочка узнала обидчика. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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