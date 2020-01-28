Налетчика на продуктовый магазин поймали в Бодайбинском районе

Бодайбинский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Мамакан Бодайбинского района задержали подозреваемого в совершении вооруженного нападения на продуктовый магазин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился днем 18 января на улице 70 лет Октября. Как стало известно, местный житель сначала попросил у женщины-продавца продукты в долг, а после отказа стал угрожать оружием, которое, по его словам, нашел в лесном массиве.

Полицейские обнаружили злоумышленника на улице возле торговой точки и доставили в отделение. Налетчиком оказался 35-летний ранее судимый местный житель. По признакам разбоя возбуждено уголовное дело.