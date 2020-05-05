Наркодилер из Черемхово пытался уничтожить доказательства по своему уголовному делу

Черемхово, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Наркодилер из Черемхово пытался уничтожить доказательства по возбужденному против него уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Черемхово, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ – вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый при ознакомлении его сотрудником линейного отдела полиции с материалами уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, уничтожил DVD-диск с информацией, изобличавшей его в совершении этого преступления. Уничтожение вещественного доказательства не повлияло на ход и результаты расследования уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело о вмешательстве в деятельность следователя с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.