|Происшествия
|13.12.2018
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Наркодилер из Усть-Кута проведет более 10 лет в колонии строгого режима
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Усть-Кут, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте суд вынес приговор местному жителю, который занимался сбытом наркотиков. При обыске у него изъяли свыше килограмма гашиша на продажу, а также боеприпасы к нарезному оружию.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержали злоумышленника в 2017 году. Несмотря на то, что он так и не признал свою вину, ему назначили 10 лет два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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