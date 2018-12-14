Наркодилер из Усть-Кута проведет более 10 лет в колонии строгого режима

Усть-Кут, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте суд вынес приговор местному жителю, который занимался сбытом наркотиков. При обыске у него изъяли свыше килограмма гашиша на продажу, а также боеприпасы к нарезному оружию.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержали злоумышленника в 2017 году. Несмотря на то, что он так и не признал свою вину, ему назначили 10 лет два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.