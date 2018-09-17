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18.09.2018

Наркодилерша-рецидивистка из Усть-Илимска проведет в колонии 13 лет

Усть-Илимск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимой местной жительницы, обвиняемой в наркоторговле. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что в ноябре 2017 года женщина незаконно продала наркотическое средство метанон общей массой 2,526 грамма, что является крупным размером.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, особенностью этого уголовного дела явилось то, что в ходе следствия обвиняемая признавала вину в полном объеме, а в суде изменила свою позицию, стала активно защищаться, выдвигая свою версию произошедшего и ссылаясь на то, что она передала покупателю не наркотик, а биологически активную добавку к пище, благотворно влияющую на клетки печени.

Между тем, версия подсудимой была полностью опровергнута в судебном заседании как показаниями свидетелей, так и письменными материалами уголовного дела, в том числе и видеозаписью.

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