Наркокурьер из Братска проведет в колонии строгого режима шесть лет

Братск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд вынес приговор местному жителю, который с июня по июль 2018 года раскладывал «закладки» с гашишем, осуществляя работу «курьера». Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба суда, молодой человек полностью признал свою вину. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей, а также состояние здоровья и молодой возраст осужденного.