Наркосбытчицу-рецидивистку задержали в Ангарске

Ангарск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске по подозрению в распространении наркотиков синтетического происхождения задержана 39-летняя горожанка, ранее неоднократно попадавшая в поле зрения полиции за совершение аналогичных преступлений.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при личном досмотре у женщины обнаружили около 500 граммов «синтетики». Обыск в ее доме дал сыщикам еще несколько доказательств причастности ангарчанки к наркоторговле: весы, ноутбук, банковские карты, сотовый телефон и прочие улики.

По признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Задержанной предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.