Нашлись родственники мужчины, попавшего с потерей памяти в больницу Байкальска

Байкальск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Личность мужчины, который попал в больницу Байкальска и ничего не мог вспомнить о себе, установили благодаря соцсетям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оперативники уголовного розыска воспользовались возможностями интернета и разместили объявление о помощи. Через несколько часов родственники мужчины вышли на связь и прибыли в Слюдянский район. Оказалось, что мужчина является жителем Шелехова, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в городскую больницу Байкальска 15 сентября поступил мужчина, который страдает потерей памяти. Он не мог ничего рассказать о себе.