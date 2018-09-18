|Происшествия
|19.09.2018
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Нашлись родственники мужчины, попавшего с потерей памяти в больницу Байкальска
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Байкальск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Личность мужчины, который попал в больницу Байкальска и ничего не мог вспомнить о себе, установили благодаря соцсетям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Оперативники уголовного розыска воспользовались возможностями интернета и разместили объявление о помощи. Через несколько часов родственники мужчины вышли на связь и прибыли в Слюдянский район. Оказалось, что мужчина является жителем Шелехова, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
Напомним, в городскую больницу Байкальска 15 сентября поступил мужчина, который страдает потерей памяти. Он не мог ничего рассказать о себе.
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