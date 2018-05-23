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23.05.2018

Найдена сборщица черемши, потерявшаяся 20 мая в Иркутском районе

Иркутский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Найдена 57-летняя Лидия Лузгина, которая 20 мая ушла в лес за черемшой и пропала возле поселка Никола Иркутского района. Женщина жива и в настоящее время чувствует себя нормально, сообщает пресс-служба полиции.

По словам Лидии Лузгиной, она собирала черемшу со своей знакомой, в какой-то момент они разминулись и женщина осталась одна. В лесу она нашла ручей, который помог ей продержаться несколько дней без еды.

Сегодня, 23 мая, она встретила в лесу другого собирателя черемши, который и указал ей путь к дороге. Видимых нарушений в её состоянии здоровья нет, несмотря на то, что несколько суток она не питалась, основные жизненные показатели в норме, отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в поисках женщины были задействованы в общей сложности около 30 человек – свыше 20 сотрудников полиции, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». С воздуха Лидию Лузгину искал вертолет.

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