Назначена дата суда по делу экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Судебное заседание по делу экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова, а также бывшего депутата думы Иркутска Олега Геевского и депутата думы Иркутского района Олега Логашова назначено на 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Напомним, по версии следствия, с 2012 по 2015 годы все участники группы незаконно приобретали права на земельные участки на 11-12 км Байкальского тракта. Участки брались в собственность через предоставление аффилированным дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.