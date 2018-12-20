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21.12.2018

Назначена дата суда по делу экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Судебное заседание по делу экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова, а также бывшего депутата думы Иркутска Олега Геевского и депутата думы Иркутского района Олега Логашова назначено на 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Напомним, по версии следствия, с 2012 по 2015 годы все участники группы незаконно приобретали права на земельные участки на 11-12 км Байкальского тракта. Участки брались в собственность через предоставление аффилированным дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

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