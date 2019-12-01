Недобросовестный «мастер на все руки» предстанет перед судом в Братске

Братск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи следственного отдела № 2 СУ Межмуниципального управления МВД России «Братское» завершили расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким фактам мошенничеств в сфере оказания ремонтных и монтажных работ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 31-летний братчанин в средствах массовой информации и социальных сетях размещал объявление об оказании услуг по ремонту помещений, установке гаражных модульных ворот и прочего. С заинтересованными клиентами он обсуждал условия и план проведения работ, осуществлял замеры и расчеты, составлял заранее договор об оказании услуг. Своими действиями мастер убеждал заказчиков в своем профессионализме и порядочности. После обсуждения всех условий мужчина получал предоплату и, не оказывая каких-либо услуг, скрывался.

Первое имущественное преступление было совершено в октябре 2018 года. Жертвами мошеннической схемы стали трое граждан, отдавших предполагаемому аферисту в общей сложности около 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Братское» задержали братчанина в сентябре 2019 года. Лже-ремонтник признался в содеянном.

В настоящее время утвержденные прокуратурой Братска материалы уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), направлены в суд для рассмотрения по существу.