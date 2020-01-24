Неизвестные подожгли торговый павильон в Иркутске

Зиминский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности возбудили в Зиминском районе, где в селе Большеворонежский 15 января на пожаре погибли два маленьких ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.