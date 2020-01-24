|Происшествия
|23.01.2020
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Неизвестные подожгли торговый павильон в Иркутске
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Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская полиция разыскивает подозреваемых в поджоге торгового павильона на улице Розы Люксембург.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился вечером 22 января. Оперативники установили, что двое неизвестных совершили поджог и скрылись. Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.
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