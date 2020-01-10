Неизвестный мужчина погиб под колёсами автомобиля на трассе Чуна - Октябрьский

Чунский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздним вечером 10 января на трассе Чуна - Октябрьский произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи перекрёстка с дорогой Тайшет - Чуна - Братск под колеса неизвестного автомобиля попал мужчина среднего возраста.

Как сообщает сайт "Тайшет24", полученные пешеходом травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавший скончался на месте ДТП. Водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции предполагают, что неизвестный водитель, управляя грузовым автомобилем, ехал в сторону посёлка Октябрьский и сбил мужчину, который шёл пешком в том же направлении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Также правоохранителям предстоит установить личность погибшего, так как документов и мобильного телефона при нём не оказалось.

Лиц, что либо знающих о происшествии, погибшем мужчине и водителе, допустившем наезд на пешехода, просят сообщить в полицию по телефону 102 или 8 (39567) 2-12-15.