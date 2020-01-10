|Происшествия
|12.01.2020
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Неизвестный мужчина погиб под колёсами автомобиля на трассе Чуна - Октябрьский
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Чунский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздним вечером 10 января на трассе Чуна - Октябрьский произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи перекрёстка с дорогой Тайшет - Чуна - Братск под колеса неизвестного автомобиля попал мужчина среднего возраста.
Как
Сотрудники полиции предполагают, что неизвестный водитель, управляя грузовым автомобилем, ехал в сторону посёлка Октябрьский и сбил мужчину, который шёл пешком в том же направлении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Также правоохранителям предстоит установить личность погибшего, так как документов и мобильного телефона при нём не оказалось.
Лиц, что либо знающих о происшествии, погибшем мужчине и водителе, допустившем наезд на пешехода, просят сообщить в полицию по телефону 102 или 8 (39567) 2-12-15.
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